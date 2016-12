Skoda Kodiaq duikt onder prijs Tiguan

Onder de 30 mille

We gingen ervan uit dat de Skoda Kodiaq net boven de 30.000 euro geprijsd zou worden. Dat blijkt niet het geval, want inclusief afleveringskosten rekent Skoda 28.990 euro voor de grote SUV. Daarmee is hij 701 euro goedkoper dan de voordeligste Tiguan. Goed, dan heb je wel het basismodel ‘Active’ met de 1.4 TSI met 125 pk. Die auto beschikt standaard wel al over zaken als airconditioning, 17 inch lichtmetalen wielen, elektrische ramen voor en achter, LED dagrijverlichting en een groot aantal veiligheidssystemen. Wil je meer luxe, dan biedt Skoda de ‘Ambition’ voor 31.130 euro en topmodel ‘Style’ voor 33.330 euro.

