1982

Deze M1 is in 1981 geproduceerd en om onbekende reden al in 1982 in een schuur geparkeerd. Daar heeft hij vierendertig jaar (!) gestaan, totdat Mint Classics uit Münster hem vond. De BMW is natuurlijk flink aangevreten door de tanden van de tijd, maar is in de basis zo goed als nieuw. Hij heeft in zijn enige jaar op de weg slechts 7329 kilometer gereden. Mint Classics gaat hem restaureren en dat is het waard, want M1’s gaan op veilingen geregeld over de 500.000 euro heen.

