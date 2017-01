Cadillac CT6 plug-in hybride gelanceerd

Range

De Cadillac CT6 Plug-in Hybrid krijgt een accupakket van 18,4 kWh dat achter de achterbank is geplaatst. Het geeft de auto een elektrische range van zo’n vijftig kilometer. Dat heeft grote gevolgen voor het gemiddeld verbruik. Cadillac geeft een gemiddeld verbruik op van 1,7 liter per 100 kilometer. Dat staat weer gelijk aan een CO2-uitstoot van ongeveer 40 gram per kilometer. Daarmee is de auto ook voor het Nederlandse belastingklimaat enorm interessant. Waar ze in de VS en China in maart naar de dealer kunnen, zullen wij echter nog geduld moeten hebben tot minimaal 2018.

