Vernieuwde Mercedes-Benz GLA laat neus zien

Heel groot zijn de uiterlijke wijzigingen niet. De auto blijft – net als bij de facelift van de A-Klasse – in hoofdlijnen gelijk, maar krijgt wel wat details die hem meer in lijn maken met de rest van het modellengamma. Zo krijgt hij optioneel LED-verlichting in de koplampen, in plaats van Xenon. De achterlichten krijgen ook een kleine make-over. Zo moet de vernieuwde Mercedes-Benz GLA in het donker beter te onderscheiden zijn. De nieuwe grille van de auto lijkt sterk op het exemplaar van de E-Klasse All-Terrain. Dat laatste is niet heel vreemd, want in principe is de GLA natuurlijk afgeleid van de A-Klasse en staat net als de E-Klasse All-Terrain hoger op zijn wielen.

