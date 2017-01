Autoshow Detroit geeft blik op de toekomst

Nog tot en met 22 januari wordt in het Cobo Center in Detroit de NAIAS 2017 gehouden. Kia grijpt de NAIAS 2017 aan voor het werelddebuut van de Stinger GT, een nieuwe sportsedan. Het model vormt voor de Europese markt het topmodel van de Kia-familie. Het is zonder twijfel een van de belangrijkste primeurs op de beursvloer.

Bekijk hier het complete overzicht.

Kia Stinger GT Foto: Kia Volkswagen Buzz Foto: VW

Maar er is nog veel meer nieuws in Motown te bewonderen. Audi stelt de Q8 als concept voor, BMW trekt het doek van de nieuwe 5 Serie, Mercedes presenteert er de gefacelifte GT, Nissan toont een conceptmodel voor zijn nieuwe designlijn en Volkswagen brengt de zoveelste reïncarnatie van de beroemde T1 Bulli.

Fiat Chrysler Automobiles en Ford maken gebruik van de beurs om hun plannen voor de toekomst te ontvouwen. Van Jeep kunnen we in 2020 een nieuw topmodel verwachten, de Wagoneer. Ford gaat eveneens een oude typenaam nieuw leven inblazen, Bronco. Infiniti kondigt een elektrisch model aan en Mercedes-Benz verklapt dat zijn hypercar later dit jaar wordt voorgesteld. Porsche bevestigt de komst van de (vijfpersoons) Panamera Sport Turismo voor de autoshow in Genève.

