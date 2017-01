Gefacelifte Toyota Yaris trekt trainingspak aan

Snelle smaakmaker

Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Renault Clio RS, Peugeot 208 GTi, het zijn de smaakmakers in het hot hatch-deel van het grote B-segment. Toyota mengt zich nu in de strijd met deze snelle uitmonstering van de Yaris. Toyota stuurt deze twee foto’s de wereld in, maar vergezelt de plaatjes niet van een interessante tekst. Pas in maart op de autoshow in Genève zal de Japanse autobouwer zich uitlaten over alle ins and outs van de hot match. Dat de auto nu wordt voorgesteld heeft alles te maken met de start van het 2017-seizoen van het WRC. Op 19 januari wordt in Zuid-Frankrijk afgetrapt met de Rally van Monte Carlo. De Yaris WRC, voorzien van een 380 pk sterke viercilinder, debuteert daar.

