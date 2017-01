Volkswagen, Seat en Skoda delen EV-platform

Stekkerhybride én volledig elektrisch

Seat bekijkt nog of dat eerste model op de fonkelnieuwe MEB-architectuur voor geëlektrificeerde modellen een stekkerhybride of een volledig elektrische auto wordt. Bij Skoda wordt dat mogelijk een plug-in hybridemodel. De Tsjechen hebben al aan Autovisie aangegeven na 2020 de focus volledig op elektro-auto’s te richten. Tot dat moment is het SUV wat de Tsjechische klok slaat. Seat doet vrolijk mee en volgt dezelfde koers als Skoda. De Spaanse divisie bouwt eerst het leveringsprogramma met SUV’s uit, voordat het met elektromodellen komt.

