Autovisie Kennisquiz: Vierwielaandrijvers in de sneeuw

20 min geleden

“Let it snow, let it snow, let it snow…” Een paar sneeuwvlokken en het halve land staat weer stil. Met de vijftien auto’s in deze Autovisie Kennisquiz hoeft dat niet te gebeuren. Voorzien van vierwielaandrijving en winterbanden brengen ze je (praktisch) overal. Raad jij ze allemaal?