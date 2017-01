Dossier: Zevenzitters voor 15.000 euro

Ford Grand C-Max (2010 – heden)

De Grand C-Max is afgeleid van de Ford Focus. Ondanks de hogere zit en een steviger gewicht geldt zijn rijgedrag onverminderd als sterkste punt. Besturing en wegligging zijn de top in deze klasse. Maar misschien moet je dat niet uitproberen met een complete kinderschare aan boord… De derde zitrij, die je uit de laadvloer tevoorschijn haalt, is niet geschikt voor volwassenen. De bagageruimte is aan de magere kant, zelfs wanneer je niet alle zitplaatsen gebruikt. Via gaspedaal.nl vinden we bij de Ford-dealer in Vianen een donkergrijs exemplaar met een 1.6-liter benzinemotor. De auto komt uit 2012, is van de eerste eigenaar en heeft 100.000 kilometer gelopen. Voor € 14.975 mag hij mee naar huis.

HET OORDEEL VAN DE WEGENWACHT OVER DE C-MAX EN HET VOLLEDIGE DOSSIER LEES JE OP AUTOVISIE.NL

Renault Grand Scénic (2009 – 2017)

De sterkste eigenschap van de Grand Scénic is zijn ruimteaanbod. Van binnen is het de grootste van dit drietal, met daarnaast veel opbergruimte. De vering en schokdemping zijn opvallend zacht. Dit betekent wel vrij sterke zijdelingse bewegingen, die je als inzittende nadrukkelijk meekrijgt. De Renault weegt ook het nodige (minimaal 1.450 kg). Daardoor doen de lichtste motoren ondermaats aan. Gelukkig vinden we bij de officiële dealer in Oosterhout een versie met een 2.0-liter krachtbron (2010, 68.000 kilometer). Inclusief een automaat, 6 maanden BOVAG-garantie en een onderhoudsbeurt kost de Franse ruimtewagen € 14.895.

HET OORDEEL VAN DE WEGENWACHT OVER DE GRAND SCÉNIC EN HET VOLLEDIGE DOSSIER LEES JE OP AUTOVISIE.NL

Toyota Prius Wagon (2012 – heden)

De Prius Wagon is altijd een zevenzitter. Door de hybride-accu te verplaatsen (de reguliere versie heeft hem in de achterbak, deze carrosserievariant tussen de voorstoelen), werd ruimte gecreëerd voor een derde zitrij. Die is echter alleen bruikbaar voor kinderen. Het sterkste punt van de ‘familie-Prius’ is zijn lage brandstofverbruik: je hoeft geen moeite te doen om 1 op 16 te scoren. Dat is vooral een voordeel voor wie nogal wat kilometers rijdt. Dat heeft de eerste en enige eigenaar van het donkerblauwe exemplaar (2012, 148.000 km) dat we bij de Toyota-dealer in Meppel vinden, ook gedaan. De kwaliteit van de auto ligt zo hoog, dat nog een keer die afstand geen probleem is. Hij kost rijklaar € 14.895.

HET OORDEEL VAN DE WEGENWACHT OVER DE PRIUS EN HET VOLLEDIGE DOSSIER LEES JE OP AUTOVISIE.NL