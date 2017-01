Onder de hamer: APAL Horizon GT Coupé

Het machientje komt uit België en is het geesteskind van Edmond Pery, een specialist in glasvezel. Hij richtte in 1961 het bedrijf APAL op (de letters staan voor Application Polyester Armé de Liège), dat vooral bekend is geworden door zijn buggy’s op basis van de Volkswagen Kever en zijn replica’s van de Porsche 356 Speedster.

Kever-chassis

APAL’s eerste eigen model was de Coupé, waarvan in de jaren zestig zo’n honderdvijftig stuks werden gebouwd op basis van Kever-chassis. Het ontwerp van de Coupé was geïnspireerd op dat van de Porsche Carrera Abarth uit 1959. De meeste exemplaren ervan gebruiken een Volkswagen-aandrijflijn, maar zo’n dertig auto’s zijn opgebouwd met echte Porsche-onderdelen.

