Mercedes-Maybach komt pas in 2019 met SUV

55 min geleden

Bentley en Range Rover hebben hem al, de superluxe SUV. Rolls-Royce test er momenteel mee en Mercedes-Maybach zal ook spoedig volgen. Laatstgenoemde is echter ook de laatste in de rij. Pas in 2019 moet het eerste exemplaar van de superluxe SUV bij de dealer staan.