Lamborghini werkt aan platform opvolger Aventador

DELEN EN BESPAREN

Voor de opvolger van de Aventador gaan de Italianen het platform delen met Porsche. Dat levert een aanzienlijke besparing op voor de ontwikkeling van het nieuwe topmodel van Lamborghini. Die auto moet – net als de Aventador S – weer een atmosferische twaalfcilinder gaan krijgen, al is het ook mogelijk dat die motor bijgestaan wordt door een elektromotor, zoals Ferrari bijvoorbeeld doet met de LaFerrari. Het nieuwe platform wordt al getest, maar het zal nog wel aantal jaren duren voordat we de eerste Lamborghini erop gaan zien. De eerste auto met het platform, dat plaats biedt voor een centraal geplaatste motor en ook geschikt is voor vierwielaandrijving, wordt waarschijnlijk een Porsche. Die auto moet in 2020 op de markt komen en pas in 2021 of 2022 volgt de opvolger van de Aventador.

