Dossier: Liefhebberswagen onder de 10.000 euro

BMW 3 Serie (2005 – 2012)

Het is niet gek dat zoveel autoliefhebbers kiezen voor een BMW. Een reguliere 3 Serie is al een heerlijk rijijzer en daar is gelukkig genoeg aanbod van. Een goede BMW stuurt als een scheermes en is desondanks heerlijk comfortabel. Voor de ruimte moet je zo’n auto niet kopen, zeker niet wanneer je interesse uitgaat naar een sedan. Maar wat het verbruik betreft, hoef je het model niet te mijden: een keurig bereden 320i rijdt 1 op 12. Bij een autobedrijf in Dronten vinden we een plaatje van een zilvergrijze, handgeschakelde 320i High Executive (2006, 117.000 km) voor € 9.950. Inclusief BOVAG-garantie.

Lexus IS250 (2005 – 2013)

Dat deze Lexus aandoet als een BMW is niet verwonderlijk, want beide modellen zijn ongeveer identiek van opzet. Het zijn alle twee achterwielaangedreven sportsedans. De V6 van de Lexus klinkt fraai, zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Z’n zesbak schakelt subliem, maar een automaat past ook heel goed bij de Japanner. Het onderstel is vrij sportief afgestemd (oneffenheden komen dus nadrukkelijk de cabine binnen). De ruimte op de achterbank houdt niet over, evenals de bagageruimte. Gemiddeld rij je er 1 op 10 mee. Via www.gaspedaal.nl traceren we een prachtige zwarte uitvoering in Meeuwen. De IS komt uit 2007, heeft 173.000 kilometer gelopen en beschikt voor € 9.950 ook nog eens over een zijdezachte automaat.

Volvo S60 (2000 – 2010)

De Volvo S60 is heerlijk comfortabel. De voorstoelen van Volvo zijn legendarisch, het bedieningsgemak geldt als voorbeeld voor menig concurrent en het onderstel heeft een fijne afstemming. De 140 pk sterke, 2.4-liter benzinemotor geldt als de plezierigste krachtbron, het liefste gekoppeld aan een automaat. Wees niet benauwd voor exemplaren met een hoge kilometerstand, want met zo’n S60 rijd je desnoods een half miljoen kilometer. Je vindt zulke auto’s gewoon bij de officiële dealer, als blijk van vertrouwen in hun product. In Dirkshorn staat zo’n gedroomde uitvoering; een 2.4-liter benzineversie uit 2007 met anderhalve ton op de klok. Voor € 9.850 mag –ie mee naar huis, mits je de afleveringskosten er af weet te praten.

