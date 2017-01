Renault 4CV Parijse politieauto (1955)

Deze Renault 4CV is nieuw afgeleverd aan de politie van Parijs, is de afgelopen vijftig jaar in het bezit geweest van dezelfde eigenaar en heeft in tientallen films gespeeld. Ze staan op zestien DVD’s (!) en die krijg je er voor 28.000 – 34.000 euro gewoon bij.

