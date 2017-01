Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Opvolger Kia Venga wordt crossover

43 min geleden Wouter Spanjaart | Autovisie

Het segment van de compacte MPV heeft het zwaar. De afgelopen jaren worden de praktische auto’s met hogere instap zwaar beconcurreerd door kleine crossovers. “If you can’t beat them, join them”, dachten ze vervolgens in Korea. De opvolger van de Kia Venga wordt dan ook een compacte crossover.