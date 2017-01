391 km/h

De McLaren F1 was er al ruim zes jaar, toen het merk eindelijk besloot om voor eens en altijd de topsnelheid uit te proberen. McLaren benaderde Le Mans-winnaar Andy Wallace met de vraag of hij de topsnelheid wilde testen. In de video zie je het resultaat: 391 km/h. Dat laatste was echter wel nadat Wallace de toerenbegrenzer hoger had laten afstellen, want eerder liep hij bij 388 km/h in de toerenbegrenzer.

