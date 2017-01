7,37 miljoen

De duurste Britse auto die ooit werd geveild is hij niet, die eer ging afgelopen jaar naar de Ecurie Ecosse Jaguar D-Type. Met een opbrengst van 21 miljoen euro is die auto ruim drie keer meer waard dan deze E-Type. De Jaguar E-Type Lightweight bracht namelijk 7,37 miljoen dollar, zo’n 6,9 miljoen euro, op. Daarmee is het wel de allerduurste Jaguar E-Type ter wereld geworden.

