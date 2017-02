Dak eraf met Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet in Genève

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz maakt het gemis van die luxe cabriolet snel goed. Op de autoshow in Genève, die in maart wordt gehouden, trekt de autobouwer het doek van de volwaardige vierpersoons cabriolet. Na de sedan, de Estate en de Coupé is de Cabriolet de vierde loot aan de E-Klasse-stam.

De auto groeit net als zijn coupébroer in alle richtingen en dat komt voornamelijk aan de inzittenden ten goede. Mercedes kan de open versie van de E-Klasse daarom nu wel als volwaardige vierpersoons cabriolet verkopen. Daartoe staan de bumpers liefst 12 cm verder uit elkaar. Ook de afstand tussen de voor- en achteras werd vergroot met 11 hele centimeters.

LEES VERDER EN BEKIJK ALLE FOTO'S OP AUTOVISIE.NL