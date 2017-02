Formule 1 kan flink EU-onderzoek verwachten

Al in 2015 werd door Formule 1-teams Force India en Sauber een klacht ingediend bij het Europees Parlement, inzake de oneerlijke verdeling van financiën binnen de hoogste autosportklasse. Nu is door inzet van een Brits lid van het EP, Anneliese Dodds, de mogelijkheid ontstaan om daadwerkelijk een onderzoek in te stellen naar eventuele overtredingen. Een grote meerderheid in het parlement stemde vandaag hiervoor, zo melden onder meer Britse media.

