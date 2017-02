Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Feestmodus voor Mercedes-AMG E 63 S

Gisteren, 14:22 Peter Hilhorst | Autovisie

VIDEO - De Mercedes-AMG E 63 S heeft dan weliswaar 4MATIC+ vierwielaandrijving, je kunt er nog steeds enorm dwars mee. Je moet er even wat knoppen voor induwen, maar dan gaan alle 850 Nm’s naar de achterwielen. In Autovisie nummer 4 lees je het complete verhaal van de Mercedes-AMG E 63 S, maar in dit Autovisie Vlog laat testredacteur Peter Hilhorst op het Portugese Algarve International Circuit – vandaar de helm – al zien hoe de ‘Drift Mode’ werkt.