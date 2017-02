Ferrari 812 Superfast maakt naam waar

V12

Ferrari viert de zeventigste verjaardag in stijl. Niet alleen komt het merk met zeventig special editions, de Italianen komen nu ook met een spirituele opvolger van de auto waar het allemaal mee begon, de 125 S. Met die auto begon het in 1947 allemaal en begon ook meteen de traditie van sportwagens met een atmosferische twaalfcilinder. Waar je toen een 1,5 liter V12 met 118 pk kreeg, krijg je er in de Ferrari 812 Superfast 682 stuks meer. Daarmee is de nieuwe 6,5 liter V12 weer krachtiger dan de 6,3 liter V12 in de F12berlinetta (740 pk) en F12tdf (780 pk). De sprint naar 100 km/h doet hij net zo snel als de F12tdf: in 2,9 seconden. Ook de topsnelheid is met 340+ km/h gelijk aan die van die auto. Waar er van de F12tdf slechts 799 exemplaren gebouwd zijn, wordt de productie van de 812 Superfast niet gelimiteerd.

