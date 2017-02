Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Mercedes-Benz bouwt fabriek in Rusland

14 min geleden Sjoerd van Bilsen | Autovisie

Ondanks de enorme golfbeweging die de Russische automarkt kent, heeft Mercedes zoveel vertrouwen in Rusland dat het een nieuwe fabriek in het land gaat neerzetten: Mercedes-Benz Manufacturing RUS. In 2019 moet de faciliteit operationeel zijn.