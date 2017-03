Dossier: Italiaanse charme voor 10.000 euro

Alfa Romeo Giulietta (2010 – heden)

De Alfa heeft van dit Italiaanse trio de meest sportieve uitstraling. Hoewel de Giulietta al jarenlang meedraait en het model slechts op details is aangepast, verveelt zijn uiterlijk nog altijd niet. Technisch bestaan er de nodige overeenkomsten met de twee andere modellen op deze pagina’s, maar qua rijdynamiek komen de Fiat en de Lancia niet bij deze Alfa in de buurt. Gebruikte Giulietta’s vind je intussen zowel bij Alfa-specialisten als dealers en handelaren. Via www.gaspedaal.nl lopen we bij de Fiat-dealer in Hengelo tegen een fraai donkerblauw exemplaar uit 2010 aan. De auto heeft een 120 pk sterke, 1.4-liter benzinemotor onder de kap, die inmiddels 131.000 kilometer heeft gelopen. Met een verkoopprijs van € 9.950 valt hij precies binnen ons budget.

Fiat Bravo (2007 – 2015)

De Bravo is een zwaar ondergewaardeerde auto. Mensen die op zoek zijn naar een vijfdeurs gezinswagen hebben er vaak geen weet van, waardoor de occasionprijzen gemiddeld wat lager uitvallen. Dat is goed nieuws voor wie nét even verder kijkt dan de obligate modellen. Op de weg is de Bravo stil en comfortabel en er zitten erg fijne voorstoelen in. Achterin is de Bravo wat krap, maar hij heeft wel 400 liter bagageruimte. Even spitten op www.gaspedaal.nl levert volop mooie exemplaren op. Wat te denken van de zwarte Bravo 1.4 Sport (2011, 88.000 km) die we bij een autobedrijf in Raalte aantreffen? En dat voor nog geen 10 mille.

Lancia Delta (2008 – 2015)

De Bravo ondergewaardeerd? Wat denk je dan wel niet van de Lancia Delta? Te weinig mensen beseffen dat dit een kwalitatief erg goede en bijzonder fijne auto is. Daarbij heeft de Lancia een streepje voor op de Fiat, want in tegenstelling tot de Bravo is de Delta juist bijzonder ruim achterin. Dat komt vanwege een langere bodemplaat. Voeg daarbij de bijzondere vormgeving en de flair van het merk Lancia en je hebt een echte ‘insiderstip’ te pakken. Bij een autobedrijf in Maassluis staat een keurige blauwe 120 pk sterke ‘Oro’-uitvoering (2009, 100.000 km) voor € 9.850,-.

