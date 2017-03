Mercedes-AMG hypercar Project One kost 2.275.000 euro

Niet op de Autosalon

Hoewel de topman van Mercedes-AMG Tobias Moers Autovisie aan de vooravond van de Autosalon van Genève over het nieuwste prestigeproject van AMG bijpraat, staat de hypercar niet op de Geneefse beursvloer. De fabrikant presenteert de hypercar elders in de Zwitserse plaats. Potentiële kopers worden vanuit alle windstreken ingevlogen om een eerste blik te werpen op het eerste exemplaar van de miljoenen kostende sportwagen. Het grote publiek krijgt de auto op basis van Formule 1-technologie pas later dit jaar te zien.

