Mercedes-AMG GT Concept is niet de opvolger CLS 63

GT Concept

De GT Concept doet, mede door zijn naamgeving, denken aan de GT, maar de auto heeft op enkele designtrekjes na niets met de sportwagen te maken. Onderhuids is de GT Concept, die door AMG’s topman Tobias Moers als GT4 wordt aangeduid, een E63 S. De techneuten van AMG hebben het platform van de E-Klasse echter onder handen genomen, zodat sprake is van “een sterk gemodificeerde bodemsectie”, aldus Moers in gesprek met Autovisie. Maar de GT Concept is niet de opvolger van de CLS63 S, die eveneens op basis van de E-Klasse wordt gebouwd. “Er komt wederom een CLS, maar in minder varianten”, aldus Moers, die daarmee het einde van de CLS Shooting Brake aangeeft. De fabrikant positioneert de GT4 tegenover de Panamera. De Aston Martin Rapide S ziet Moers niet als tegenhanger, aangezien dat “een opgerekte sportcoupé zonder beenruimte achterin” is.

