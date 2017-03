premium

Sjoerds Weetjes #19: Hoe kom je met een supercar over een drempel?

14 min geleden Sjoerd van Bilsen | Autovisie

Als er ook maar even sprake is van een gebied waar geregeld te hard wordt gereden, dan leggen gemeenten direct drempels in alle soorten en maten aan. Maar hoe kom je met een extreem lage sportwagen als een Ferrari 488 of Lamborghini Huracán over zo’n snelheidsremmer heen, zonder je voorbumper te beschadigen? Dat is niet heel moeilijk, laat Sjoerd van Bilsen zien.