Audi e-tron laat zich in Shanghai zien

2018

Volgens Dr. Dietmar Voggenreiter, boardmember voor Sales en Marketing binnen Audi, is 2018 het jaar van de elektrische auto. Toch, momenteel is slechts 0,8% van alle in Europa verkochte personenauto’s een elektro-auto. Echter, in 2018 vindt een doorbraak plaats op verschillende fronten, stelt Voggenreiter. “In het verleden hebben we altijd gekeken naar wat het juiste moment is om een elektrische Audi uit te brengen. Wij zagen een actieradius van minder dan 400 km niet zitten. Daarnaast was er geen infrastructuur om je auto onderweg te laden. Maar we zien nu dat beide zaken veranderen. De accutechniek laat een grotere actieradius toe en er ontstaat een goede structuur met laadpunten. In 2017 tot 2020 zie je een versnelling van die ontwikkelingen. De opmars van de elektrische auto begint nu.”

