Dossier: Compacte crossovers voor 20.000 euro

Ford Ecosport (2014 – heden)

De Ecosport is een zogenaamde ‘wereldauto’: Ford verkoopt het model op alle continenten. De exemplaren die we hier aantreffen, worden in India gebouwd. Het gevolg is dat de bouwkwaliteit toch wat minder is dan bij Europese fabrikanten. De meeste hebben een 1.0-liter driecilinder benzinemotor onder de kap. Een krachtbron die we ook uit andere Fords kennen en sterk genoeg is voor de Ecosport. In de praktijk rijd je er 1 op 14 mee. Het rijcomfort is echter beperkt, vanwege de korte stoelen en het hoge geluidsniveau. Op gaspedaal.nl vinden we bij een officiële merkdealer in Rotterdam een donkergrijs exemplaar. De auto is een jaar oud, heeft 16.000 kilometer gelopen en draagt een prijskaartje van € 19.595.

Jeep Renegade (2014 - heden)

Jeep is Amerikaans, maar de Renegade wordt in Italië gemaakt. Ondanks zijn bescheiden afmetingen kunnen vier volwassenen er prima in zitten. De bagageruimte valt te vergelijken met die van een middenklasser. Het onderstel doet comfortabel aan, maar kleine hobbels voel je vrij sterk. Een leuk detail is het front van de oer-Jeep, dat je in en buiten de auto op de gekste plekken ziet terugkeren. Met een 1.4-liter benzinemotor rijdt de Renegade ongeveer 1 op 11. Bij de Jeep-dealer in Velp staat een knalblauwe uitvoering op zwarte wielen te koop. De auto komt uit 2015, er staan 29.000 kilometer op de teller en met een vraagprijs van € 19.800 blijft ‘ie nét binnen ons budget.

Skoda Yeti (2009 - heden)

De Yeti verslaat de concurrentie op deze pagina met groot gemak wanneer het om ruimte en rijcomfort gaat. De kofferbak is alleen al 100 liter groter dan bij het andere tweetal. Daarbij zit de Skoda vol slimme details. De hoge zit hoort bij het soort auto, maar los daarvan is de Yeti ook op lange afstanden een fijne metgezel. De 1.2-liter instapmotor voldoet, maar wie er graag met de caravan op uit trekt, kan beter op zoek gaan naar de sterkere 1.4. Daarmee rijd je nog steeds 1 op 12. Bij een autobedrijf in Wezep stuiten we op een keurige donkergrijze 1.2 (2014, 29.000 km) voor € 19.750. En het is ook nog een automaat!

