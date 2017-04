premium

Sports Pick-up volgende nieuwe SsangYong

36 min geleden

De vierde genetatie Rexton is net onthuld of SsangYong maakt zich alweer op voor de volgende lancering. In SsangYongs productoffensief van een auto per jaar is de eerstvolgende de vervanger van de Sports, die afhankelijkvan de markt Korando Sports of Actyon Sports heet.