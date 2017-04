Dossier: Auto’s voor ZPP’ers voor 7000 euro

Alfa Romeo 159 SW (2005 – 2011)

Als merk heeft Alfa Romeo flinke fouten gemaakt in de marketing van de 159, waardoor de auto nooit de waardering kreeg die hij verdiende. Nu is het een model waar je niet zo gauw aan denkt. Als occasionkoper kun je echter handig gebruik maken van die geringe populariteit. Het zijn namelijk erg fijne, comfortabele en ruime auto’s, vaak met een rijke uitrusting. En wij vinden ze tijdloos mooi, maar dat oordeel is uiteraard subjectief. Bij een autohandelaar in Enschede vinden we via www.gaspedaal.nl een fraaie 159 SW (2008, 190.000 km) in brons-metallic voor € 6.950.

Mercedes-Benz C-Klasse Combi (2000 – 2007)

Astronomische kilometerstanden lijken bij dit type Mercedes geen effect te hebben op de vraagprijs. Goed opletten dus en gewoon de allerbeste uitkiezen; er staan er verspreid door het land meer dan genoeg. In goede staat zijn dit comfortabele, rustgevende reisauto’s. Natuurlijk geeft die ster op de neus een kick, maar staar je er niet blind op. Het merkimago zegt niet alles over de kwaliteit van de auto, zeker niet wanneer die ruw is behandeld. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht in Hedel, waar we een keurig zilvergrijs exemplaar aantreffen. De auto heeft een dieselmotor, stamt uit 2007 en er staan 194.000 kilometer op de teller. Voor € 6.950 mag -ie mee naar huis.

Volvo V50 (2004 – 2012)

Van buiten en van binnen is deze Volvo net een slagje kleiner dan de twee andere suggesties. Als je vooral in je eentje onderweg bent, maakt dat weinig uit. Je profiteert wel van uitstekende stoelen; een aangename producteigenschap van het Zweedse merk. Daar staat tegenover dat het veercomfort bescheiden uitvalt en je onderweg nadrukkelijk de banden hoort. Verder zijn de aandrijfreacties van de motor goed voelbaar in het stuur. Bij een Volvo-specialist in Goor (Ov.) staan diverse exemplaren, waaronder een keurige 2.0-liter diesel in de Kinetic-uitvoering (2007, 186.000 km) voor € 6.450.

