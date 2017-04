Aston Martin DBX geeft teken van leven

Twee jaar

Over iets meer dan een jaar moeten de eerste prototypes van de Aston Martin DBX de weg op gaan. Het merk heeft dus nog even de tijd om eraan te werken. Toch is er in de afgelopen twee jaar wel heel weinig gebeurd rondom de eerste crossover van Aston Martin. Hij debuteerde op de Autosalon van Genève in 2015 en sindsdien is het stil geweest.

DBX

De nieuwe afbeelding laat ons niet heel veel zien, al lijkt hij wel een compleet andere daklijn te krijgen dan de DBX die in Genève stond. Ook al moest dat model de richting van Aston Martin aangeven, was het meer een DB11 op hoge poten. Waar de DBX Concept volledig elektrisch aangedreven was, wordt de productieversie dat waarschijnlijk niet. De kans is groot dat hij de 5,2 liter V12 turbomotor uit de DB11 krijgt bij de verkoopstart. Ook de 4,0 liter V8 van Mercedes-AMG kan zijn opwachting maken in het model, want met die motor is hij interessanter voor de Chinese markt. Daar zijn auto’s met een motor met een inhoud van meer dan vier liter veel zwaarder belast. Later volgt waarschijnlijk ook een versie met elektrificatie.

