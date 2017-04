Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Uw Garage: Panhard Dyna X Barquette (1950)

VIDEO - Een Panhard Dyna X is al een zeldzame verschijning, maar de kans dat je een tweede Barquette vindt, is uitgesloten. Het exemplaar van Wim Boers is de enige ter wereld van de Franse auto met een Nederlandse carrosserie.