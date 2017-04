De Porsche heeft 580 pk, vierwielaandrijving en sprint in 2,9 tellen naar 100 km/h. De Ferrari is nog eens 90 pk sterker, is lichter, maar sprint in 3,0 tellen naar 100 km/h. Werner Budding zoekt in deze aflevering van Autovisie TV uit welke het meeste spektakel biedt.

