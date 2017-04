20 cm bredere Mercedes G-Klasse behoudt klassieke uitstraling

Smal

Met een interieurbreedte voorin van 1,43 meter is de G-Klasse op dit moment de op één na smalste Mercedes-modellen. Alleen de A-Klassefamilie is smaller. Maar door de ingrijpende facelift eind dit jaar komt daar verandering. Een insider zegt: “Als je de prijsstelling van de G-Klasse ziet, past daar niet zo’n smalle carrosserie bij. Het nieuwe model krijgt een ruimer interieur. Als je de auto ziet herken je niet direct de G-Klasse, maar je ziet eigenlijk nauwelijks het verschil tussen de huidige en volgende editie. Tenzij de twee naast elkaar staan”. De eerste foto’s van een gecamoufleerd testvoertuig bevestigt dat. Wanneer de fabrikant de nieuwe editie laat zien, is nog niet bekend. Mogelijk kiest de autobouwer de autoshow in Dubai voor het internationale debuut. Die tentoonstelling wordt in november gehouden. De levering van de aangepaste mastodont staat voor 2018 gepland.

