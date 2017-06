Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

McLaren P1 LM gaat er razendsnel met Ringrecord vandoor

29 MEI 2017 Remco Slump | Autovisie

Een nieuwe dag, een nieuw ronderecord op de Nordschleife. Enige tijd geleden was de Porsche 918 Spyder ‘king of the Ring’ en toen volgden kort na elkaar de Lamborghini Huracán Performante, de Nio EP9 en nu de McLaren P1 LM.