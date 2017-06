Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Porsche 911 GT2 RS zomaar onthuld op E3-gamebeurs

Vandaag, 09:00 Remco Slump | Autovisie

Kijk eens wie we daar hebben! Het is de gloednieuwe Porsche 911 GT2 RS. En hij staat niet op een autobeurs, maar op de Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles.