'Sleutelvrij' een auto meenemen

Dat gebeurt met een zogenaamde ‘relay attacm’. Het kastje vangt het signaal van de autosleutel als onderdeel van het zogeheten ‘keyless entry’-systeem op en de code wordt gelezen en naar het voertuig doorgestuurd. Een tweede persoon kan op de knop van de centrale vergrending op de deurgreep klikken of aan de deurgreep trekken om de auto te openen. De centrale vergrending in de auto herkent immers het sleutelsignaal. Vervolgens kan er met hetzelfde signaal de auto gestart worden, aangezien de auto een startknop heeft.

GOEDKOPER

Het voorval in Landsmeer toont aan dat het voor criminelen onverminderd eenvoudig is om auto’s te openen die van een keyless entry systeem voorzien zijn. En dat is niet alles. De benodigde componenten voor het door het duo gebruikte apparaat zijn veel goedkoper en effectiever geworden.

Foto: Autovisie

