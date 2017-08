premium

Opel beter dan Lotus?

21 AUG 2017 Peter Hilhorst | Autovisie

VIDEO - Het idee voor de Opel Speedster is eind jaren negentig geboren uit het besef dat het merk wel iets opwindends kon gebruiken om het imago een boost te geven. Dat werd een Lotus Elise in Opel-verpakking. Maar de Opel Speedster is meer dan dat. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit legt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst uit waarom.