Anoniem en bloedsnel: Ford Sierra Cosworth

03 SEP 2017 Peter Hilhorst | Autovisie

VIDEO - Geen enorme spoiler op de achterklep en geen gleuven in de motorkap. De Ford Sierra Cosworth in sedanvorm laat vanbuiten nauwelijks zien dat hij de bloedsnelle Cosworth-techniek onder de motorkap heeft. Toch kon hij eind jaren tachtig de concurrentie met de legendarische BMW M3 prima aan. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie-testredacteur Peter je mee in deze onopvallend snelle Sierra Cosworth.