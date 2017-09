premium

Opnieuw Volkswagens verkooptopper?

23 min geleden Werner Budding | Autovisie

REVIEW - Al jaren op rij is het een van de bestverkochte Volkswagens in ons land en nu is er een nieuw model. De zesde generatie Volkswagen Polo is een flinke maat groter dan zijn voorganger. Langer, breder, wat zorgt voor fors meer ruimte in het interieur. Dat interieur is bovendien beter uitgerust dan ooit. Werner Budding gaat voor Autovisie TV op pad met de nieuwe Polo en zoekt uit hoe goed Volkswagens nieuwste hatchback is.