VIDEO - Klassieke kleur voor Audi’s knalstation

14 SEP 2017 Werner Budding | Autovisie

Frankfurt - Nogaro Blue, de kleur van de legendarische Audi RS 2 uit 1994. Nu zit hij opnieuw op een snelle Audi stationwagen, de gloednieuwe RS 4 Avant. Net als de RS 5 komt hij er met een geblazen 2,9 liter zescilinder met 450 pk. Ander sportief nieuws van Audi komt in de vorm van de R8 V10 RWS. Een Audi R8 met enkel achterwielaandrijving, puur bedoeld voor de echte die-hards. En is er dan nog meer nieuws? Jazeker, in de vorm van twee autonoom rijdende concepts. Werner Budding praat je weer bij vanaf de stand.