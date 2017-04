Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Autospot: Bentley Continental SC

26 min geleden Sjoerd van Bilsen | Autovisie

Eind jaren negentig bouwde Bentley gedurende drie jaar iets meer dan 70 stuks van de Continental SC. Eén van die bijzondere exemplaren op basis van de peperdure Continental T was afgelopen zomer in België te aanschouwen. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legt je uit wat er zo bijzonder is aan de Continental SC.