Dossier: Doe eens gek voor 15.000 euro

Hyundai Veloster (2008 – 2015)

De kans dat er bij jou in de buurt een tweede Veloster rondrijdt, valt te verwaarlozen. De Koreaanse coupé springt in het oog vanwege zijn asymmetrische bouw: links één grote deur, rechts twee kleinere. Voorin is hij nét ruim genoeg voor twee volwassenen, achterin kun je alleen de kinderen kwijt. Met een 1.6-liter benzinemotor presteert de Veloster aangenaam vlot, zonder dat je continu bij de pomp staat: zijn verbruik ligt rond de 1 op 15. Bij de Hyundai-dealer in Barendrecht stuiten we op een fraai oranje exemplaar uit 2012. De blikvanger heeft 23.000 kilometer gelopen. Voor € 14.950 wordt het niet veel zeldzamer: de betreffende Veloster is ook nog eens uitgerust met een weinig voorkomende automaat.

Mini Cooper (2006 – 2014)

De herboren Mini is in zijn vele gedaantes een enorm succes. Het grappige is dat je eigenlijk nooit twee dezelfde ziet: iedere koper heeft volop de kans zijn of haar eigen Mini samen te stellen. Dat maakt het vinden van een geschikte occasion vooral een smaakgevoelige kwestie. Van zichzelf is de Mini al een scherp sturende auto, die garant staat voor veel rijplezier. De Cooper is nog net een tandje sneller. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht bij een autobedrijf in Someren. Die hebben maar liefst 10 exemplaren te koop, waaronder een donkergrijze ‘Business Line’ met een zwart dak. De auto komt uit 2011, er staan 68.000 kilometer op de teller en hij mag mee voor € 14.740.

Nissan Juke (2010 – 2014)

Een Juke gaat zelden ongemerkt voorbij. Toch zie je er elke dag wel eentje rijden: het heeft Nissan klaarblijkelijk geen windeieren gelegd om zo’n gedurfd model uit te brengen. De Juke is niet alleen leuk om te zien, hij blijkt ook nog eens verrassend goed te rijden. Met z’n lange veerwegen is hij heel comfortabel geveerd. Voorin is hij ook nog eens erg ruim, maar op de achterbank schiet de hoofdruimte tekort. Dit is dus geen crossover die je koopt vanwege het ruimteaanbod. Het gebruikte aanbod is juist wel groot. We vinden een net, grijs exemplaar bij de Nissan-dealer in Heerhugowaard (2013, 83.000 kilometer). Met een prijskaartje van € 14.950 valt hij precies binnen ons budget.

BENIEUWD NAAR HET OORDEEL VAN DE ANWB EN WELKE VAN DE DRIE WIJ AANRADEN? LEES DAN VERDER OP AUTOVISIE.NL