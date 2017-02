Kijken: geschiedenis van rallyklassieker in Zweden

Zweden

Rijden op sneeuw en ijs is al een behoorlijke uitdaging, maar dat zo snel mogelijk doen op kronkelende, onverharde paden is al helemaal een loodzware opgave. Daarom gaat er in de rallywereld vooral heel veel respect uit naar coureurs die wedstrijden onder die omstandigheden kunnen winnen.

Dat geldt vooral voor de WK-rally van Zweden, die sinds de eerste editie in 1950 bijna alleen maar door Zweden, Noren en Finnen werd gewonnen. Slechts twee Fransmannen met de voornaam Sébastien – Loeb en Ogier – wisten die hegemonie te doorbreken.

Auto’s

De fabrikanten verschilden wel behoorlijk: Saabs 96, Lancia’s Stratos, Audi’s Quattro en Subaru’s Impreza behoren tot de winnende auto’s in het Scandinavische land. Onderstaande video brengt mooi in beeld hoe de rally door de jaren heen werd verreden, met vooral veel dwarsgaande noorderlingen in diverse modellen. Genieten!

Is de video hieronder niet zichtbaar? Klik dan hier.