Autobrochure: Wolfgang Denzel 1300

Misschien logisch, want Denzel was in de jaren veertig en vijftig actief en toen was ik – u verwacht het misschien niet– nog niet geboren. Ik had van heel het merk nooit eerder gehoord, totdat ik een verzameling kreeg van een ware autoliefhebber, die zijn hele leven documentatie had verzameld. De beste man wilde zijn complete verzameling een nieuw en goed onderkomen geven en kwam bij mij uit. Tijdens het kennismakingsgesprek vertelde hij dat hij ook brochures had, maar toen ik bij hem aan de deur stond, zei hij opeens dat er geen brochures tussen zaten.

“Sjoerd, Sjoerd”

Ik laadde de verzameling in een grote bus in, reed vanwege het gewicht rustig naar huis en kwam om een uur of acht ’s avonds aan. De volgende dag moest ik om 07.00 uur weg, maar ondanks dat ik vroeg op moest, bleef de documentatie in de bus maar mijn naam roepen: “Sjoerd, Sjoerd”. Ik besloot om enkele dossiermappen uit de bus te pakken en die alvast door te nemen. In de vierde map zaten tussen de krantenknipsels, foto’s en tijdschriften de hier afgebeelde folders.

Driehonderd auto’s

Denzel is een fabrikant uit Oostenrijk, die in 1948 na een ontwikkelingstijd van vijf jaar zijn eerste auto lanceerde. De fabrikant was niet bepaald succesvol. Er zouden zo’n driehonderd auto’s zijn gemaakt. Rond 1957 viel het doek alweer voor het kleine merk, dat voor de techniek leunde op Volkswagen.

Brochure Denzel Foto: Sjoerd van Bilsen | Autovisie

