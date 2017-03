Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Morgen bekendmaking Auto van het Jaar 2017

Vandaag, 01:30 Wouter Spanjaart | Autovisie

Morgen is het zover, dan zal om 15.00 u op de autosalon van Genève bekend worden gemaakt welke auto Auto van het Jaar 2017 is geworden. Na een jaar lang testen, velt de 58-koppige jury afkomstig uit 22 Europese landen haar oordeel. Van de 35 auto’s die aan de start van deze competitie verschenen, zijn er inmiddels nog zeven over.