‘Elextra is snelst sprintende auto ooit gemaakt’

Hij lijkt terug te grijpen op dat wigtijdperk waar de auto-industrie doorheen ging in de jaren zestig en zeventig. En met die ‘pijl’ op het dak lijkt het net alsof de Elextra een strikje in zijn haar heeft. Maar goed, mooi of niet… bijzonder is de Zwitserse supercar wel.

Vier personen

Hij heeft vier deuren, biedt plaats aan vier personen en wordt aangedreven op alle vier wielen. Dat speelt de uit koolstofvezel opgetrokken Elextra klaar door op iedere as een elektromotor te plaatsen. Het gecombineerde vermogen is 680 pk.

Snelste

Volgens zijn makers is de Elextra de snelst accelererende auto ooit gemaakt. Van stilstand naar 100 km/h zou in minder dan 2,3 seconden voorbij zijn. De Tesla Model S P100D haalt momenteel 0 naar 97 km/h (60 mph) in 2,4 seconden.

Honderd stuks

Volgens ontwerper Robert Palm, de man achter de Lyonheart K-sportwagen, kan de Elextra bijna 600 kilometer ver komen op een batterijlading. Wanneer het apparaat in productie gaat, is nog niet bekend, maar Palm roept dat er niet meer dan honderd exemplaren zullen worden gebouwd.

