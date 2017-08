Dossier: 'Ladies first' voor 10.000 euro

Fiat 500C (2010 – heden)

De populariteit van de Fiat 500 vertaalt zich ook in het occasionaanbod. Het land lijkt wel vol te staan met gebruikte exemplaren, of ze nu een vast dak hebben of een canvas versie. Het is fijn om zoveel keuze te hebben: zo kun je er precies die éne combinatie van een bepaalde kleur en uitvoering tussen uit zoeken. De Fiat 500 is hoe dan ook lekker compact. Veel ruimte mag je niet verwachten, maar voor een auto van dit formaat rijdt de kleine Italiaan uitstekend. Dakje open, zon op je gezicht: wie doet je wat? Bij een autobedrijf in Enter staat bijvoorbeeld een mooie witte 1.2 met rood dak (2013, 40.000 km) voor precies € 9.999.

Mini Countryman (2010 – 2017)

Het aanbod van dit model begint zo’n beetje bij tien mille. Om iets te kiezen te hebben, is het verstandig om nog even door te sparen. Ondertussen kunnen de prijzen alleen maar dalen! Qua formaat doet de Countryman zijn merknaam geen eer aan. Hij biedt wel aardig wat ruimte en ondanks zijn afmetingen blijft het een leuke auto om te zien. Daarbij rijdt elke Mini uitstekend: aangenaam vlot en direct. Via www.gaspedaal.nl komen we bij een autohandelaar in Poeldijk terecht. Daar bieden ze een zwarte 1.6 S One met wit dak (2013, 58.000 km) te koop aan. Met een prijskaartje van € 9.949 is het de enige Countryman die binnen ons budget valt.

Nissan Juke (2010 – heden)

Strikt genomen is de Juke een SUV; een kruising tussen een personenauto en een terreinwagen. De meeste mensen kopen zo’n model vanwege de hoge zit, maar de Juke valt in de eerste plaats om zijn uiterlijk in de smaak. De Nissan rijdt daarnaast verrassend comfortabel. Als je iets meer geld uitgeeft, is de keuze een stuk ruimer, want ook Juke-klanten hebben vaak een heel specifieke uitvoering in gedachten. Ze zijn er wel binnen ons budget, leert een zoekopdracht op www.gaspedaal.nl. Bij een autobedrijf in Alphen a/d Rijn kun je voor € 9.950 een witte Visia-uitvoering met 1.6-liter benzinemotor (2011, 116.000 km) aanschaffen.

