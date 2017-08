Dossier: Slim en zakelijk voor 10.000 euro

BMW 5 Serie (1995 – 2003)

Deze 5 Serie wordt in liefhebberskringen aangeduid met de interne modelaanduiding ‘E39’. Het is een tijdloos mooie auto die dankzij de verfijnde combinatie van een comfortabel onderstel en een sportief stuurgedrag fenomenaal rijdt. In Duitsland worden nog steeds keurige exemplaren van de eerste eigenaar aangetroffen, die vanwege de bovenstaande fiscale regeling naar Nederland worden gehaald. Meestal zijn die auto’s in topconditie, maar goedkoop autorijden is natuurlijk iets heel anders. De stationwagens zijn het populairst; naar verhouding is een sedan dus de betere koop. Via www.gaspedaal.nl vinden we bij een dealerbedrijf in Purmerend een zilvergrijze 540i Executive (1999, 48.000 km!) voor € 9.950.

Lexus GS (1997 – 2005)

Dit type Lexus is niet algemeen bekend, maar hij doet in geen enkel opzicht onder voor de andere twee suggesties op deze pagina. De GS is exclusiever dan een BMW en steekt qua rijcomfort de Mercedes naar de kroon. Niemand kan bovendien ontkennen dat het een fraaie verschijning is. Wie zijn zinnen op zo’n Lexus heeft gezet, doet er verstandig aan om gedurende enige tijd een website als www.gaspedaal.nl in de gaten te houden. Uiteindelijk stuit je dan op een exemplaar zoals dat bij een dealerbedrijf in Hardenberg wordt aangeboden. De prachtige, zilvergrijze GS300 Executive (1998, 86.000 km) kost € 9.950.

Mercedes E-Klasse (1995 – 2002)

Van de auto’s op deze pagina bestaat er veruit het grootste aanbod aan Mercedessen. Ongeacht de exacte specificatie rijdt zo’n E-Klasse heel comfortabel, maar de zakenauto stuurt minder sportief dan een BMW. Het mooie is, dat een nette Mercedes altijd representatief blijft, hou oud de auto ook is. Dit is een keuze die je nooit hoeft uit te leggen. In Harderwijk stuiten we op een autobedrijf dat is gespecialiseerd in dit soort modellen. Daar hebben ze een bijzondere stationwagen uit 1998 in de showroom staan, met een potente V8 en 126.000 kilometer ervaring. Het prijskaartje bedraagt € 9.950.

Mercedes-Benz E-Klasse Foto: Mercedes-Benz Lexus GS Foto: Lexus

