Amerikaanse miljonair bestelt bijzondere McLaren en Rolls

Om met de McLaren te beginnen. Die draagt een hele speciale MSO-kleur die zelfs naar Fux is vernoemd: Fux Fuchsia. Volgens McLaren is de tint echter ontwikkeld door Rolls-Royce en slechts verfijnd door MSO. Fux Fuchsia is onder meer terug te vinden in het witte interieur van de McLaren, onder meer op het stuur.

Paarse bloemen

En dan is er nog de Rolls-Royce Dawn. Fux zou vorig jaar op Pebble Beach bloemen in deze paarse kleur hebben gevonden en daarmee naar Rolls-Royce zijn gestapt. De Amerikaan heeft nog veel meer Rolls-Royces. De meeste daarvan zijn eveneens in bijzondere kleuren gespoten, zoals Fux Blue, Fux Intense Jade Pearl, Fux Candy Red en Rux Aequus Green Jade Pearl.

